Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 13 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

Belirlenen ikamet ve araçlarda narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 1166 sentetik ecza hap, 827 gram sentetik kannabinoid, 45 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
