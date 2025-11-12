Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı. Ekipler 1138 gram sentetik kannabinoid, 115 gram skunk, sentetik hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
MALATYA'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında; 1138 gram sentetik kannabinoid, 115 gram skunk, 10 bin 361 sentetik hap, 28 gram metamfetamin, 18 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler şüpheli 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.