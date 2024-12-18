Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 mahallede arama yaptı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 mahallede şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Aramalarda, 11 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan bu kişiler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel