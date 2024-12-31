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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 bin 167 sentetik hap ele geçirildi, 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Operasyon, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalara dayandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 105 bin 167 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sokak satıcıları" olarak tabir edilen ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bir yolcu otobüsü ile 2 ikamete yapılan operasyonda 105 bin 167 sentetik hap, 65 parça peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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