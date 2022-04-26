Malatya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi - Haberler

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Malatya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi

AA - Bilal Timur - Güncel
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Malatya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi

Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verdi.

MALATYA (AA) - Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Afad) ekipleri, üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verdi.

İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapılarak öğrencilerin telefonlarına indirmesi sağlandı.

AFAD gönüllülük sistemi hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, deprem öncesi, anı ve sonrasında alınması gereken tedbirler ile yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgiler verildi.

Daha sonra üniversitelilerle deprem anı, bina tahliyesi ve yangın konularında tatbikatlar yapıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Bilal Timur - Güncel

Üniversite, Malatya, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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