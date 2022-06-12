Malatya'da Türk Kızılay'ın 154. yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Malatya'da Türk Kızılay'ın 154. yıl dönümü kutlandı

AA - Okan Coşkun - Güncel
Malatya'da Türk Kızılay'ın 154. yıl dönümü kutlandı

Malatya'da Türk Kızılay'ın 154. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Malatya'da Türk Kızılay'ın 154. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay'ın 154. yıl dönümü kent merkezi Soykan Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay standında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Türk Kızılay Malatya Şubesi tarafından yapılan çalışma ve faaliyetlerin sergilendiği standı gezen Malatya Valisi Hulusi Şahin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, Türk Kızılay'ın sadece Türkiye'de değil ihtiyaç duyulan her yerde yaraları sarmaya ulaşan değerli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay'ın kan toplama yetkisine sahip tek kuruluş olduğunu aktaran Şahin, Malatya'da Türk Kızılay'ın çok sayıda gönüllüyle birçok faaliyet yürüttüğün belirtti.

Vali Şahin, vatandaşlara maddi, manevi, kan ve kurban bağışlarının Türk Kızılay'a yapılması davetinde bulundu.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Kızılay Malatya Şube Başkanı Dr. Harun Kurt, Türk Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Okan Coşkun - Güncel

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