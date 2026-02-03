Malatya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, trambüs direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtardı ve hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.
M.N. idaresindeki 44 AEU 548 plakalı otomobil, Malatya- Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkisinde trambüs direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel