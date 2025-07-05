Malatya'da Traktör Kazasında Eş Zamanlı İki Ölüm

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Malatya'nın Kuluncak ilçesinde manevra yapan bir traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Saim Çoban hayatını kaybederken, eşi Muazzez Çoban hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde manevra yaptığı sırada devrilen traktördeki karı koca hayatını kaybetti.

Kırsal Ciritbelen Mahallesi'nde, Saim Çoban (65) idaresindeki 44 AFM 823 plakalı traktör, bahçede geri manevra yaptığı esnada devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler traktörün altında kalan sürücü Saim Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi, eşi Muazzez Çoban ise kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
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