Malatya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Malatya'da meydana gelen traktör kazasında sürücü Mehmet Özgür hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MALATYA'da devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Özgür (78), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesine giden Mehmet Özgür'ün, direksiyon hakimiyetini yitirdiği 44 DN 091 plakalı traktörü devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mehmet Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Özgür'ün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.