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Malatya'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Malatya'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi'nde M.D. yönetimindeki otomobil ile H.Ö. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve otomobildeki O.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.D. idaresindeki 01 VM 851 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Savaklı Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki O.S, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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