Malatya'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MALATYA'da hafriyat kamyonu ile çarpışan kamyonette yaralanan yolcu Mehmet Ali Şen (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. C.E. idaresindeki 44BV 935 plakalı kamyonet ile İ.K. idaresindeki 06 DU 4286 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan Mehmet Ali Şen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Şen, ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.