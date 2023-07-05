Malatya'da trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Malatya'da meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan tartışmada, sürücüler arasında silahlı kavga yaşandı. Kavga sırasında H.A. adlı sürücü, yanında bulundurduğu tabanca ile B.İ'yi bacağından yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayda kullanılan tabanca ile birlikte B.İ'yi gözaltına aldı.
Malatya'da, trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 44 EN 653 plakalı hafif ticari araç, Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'nde B.İ. idaresindeki 23 ACM 306 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kaza sonrası araçlarda oluşan maddi hasarın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.
Sürücülerden H.A. yanında bulundurduğu tabancayla B.İ'yi bacağından yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri B.İ'yi olayda kullandığı tabanca ile gözaltına aldı.