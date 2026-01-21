Haberler

Otomobil devrildi; sürücü öldü, anne ve babası yaralandı

Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Enes Arslan hayatını kaybederken, ebeveynleri yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Enes Arslan (25) hayatını kaybetti, yanındaki annesi S.A. (45) ve babası S.A. (48) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Arslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 LKV 44 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Arslan ile yanındaki annesi S.A. ve babası S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılan yaralılardan Enes Arslan kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

