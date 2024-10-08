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Malatya'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Malatya'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Doğan Şahin hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı. Kaza sonrası midibüs sürücüsü gözaltına alındı.

MALATYA'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Doğan Şahin (54) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kendirli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.U. idaresindeki 23 ADL 080 plakalı midibüs ile Doğan Şahin'in kullandığı 44 ABT 373 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Doğan Şahin yaşamını yitirdi, midibüste bulunan K.G. yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doğan Şahin'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Midibüs sürücüsü O.U. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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