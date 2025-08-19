Malatya'da Trafik Kazası: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Ahmet Ilgaz, bir otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

B.Y'nin kullandığı 02 BJ 631 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Turgut Özal Tıp Merkezi civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ilgaz'a (80) çarptı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ilgaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
