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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, il merkezi ve Hekimhan ilçesinde düzenlediği operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli mercilere sevk edilen 8 zanlıdan 7'li hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerindeki aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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