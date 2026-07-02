Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, il merkezi ve Hekimhan ilçesinde düzenlediği operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli mercilere sevk edilen 8 zanlıdan 7'li hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerindeki aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilmişti.