Malatya'da şantiye alanında kamyonun altında kalan işçi öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaat şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan 64 yaşındaki su tesisatçısı Kadir Güven hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon şoförü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yapımı devam eden TOKİ inşaatında kamyon altında kalan su tesisatçısı Kadir Güven (64), yaşamını yitirdi.

Kaza, 17.30 sıralarında Hanımınçiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Su tesisatçısı Kadir Güven, mesai bitimi sonrası inşaat sahasından çıkarken geri manevra yapan S.Ş.'nin kullandığı 44 AHT 041 kamyonun altında kaldı. Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güven'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
