Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına siyasilerden ardı ardına tepkiler

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına siyasilerden ardı ardına tepkiler
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Malatya'da Tır ve Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Malatya'da Tır ve Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşanan kazada, tır ile traktör çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tırla traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

T.G'nin kullandığı 60 RD 225 plakalı kömür yüklü tır, Malatya-Sivas kara yolunun Hasançelebi Mahallesi Ulugüney mevkisinde, H.K. idaresindeki 44 ET 932 plakalı odun yüklü traktörle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile traktörde bulunan Y.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken, H.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası çıkan yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Çift taraflı trafiğe kapanan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
img

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
img

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
img

"Serbest bırakıldı" denilen Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a koyuldu

Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a konuldu
Fenerbahçe, Diego Carlos'u açıkladı

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.