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Malatya'da TIR Çarpması Sonucu 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da TIR Çarpması Sonucu 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Çavuşoğlu Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Bayram Karagöz, bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz (75), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz'e, M.G. yönetimindeki 44 AFM 889 plakalı TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Karagöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Karagöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.G.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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