Haberler

Malatya'da TIR'a çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya kara yolunda park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya, yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Elazığ- Malatya kara yolu Karaali köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Kaya yönetimindeki 34 KDL 252 plakalı hafif ticari araç, arızalandığı için yol sürücüsü Ö.K.'nin yol kenarına park ettiği 23 AFM 920 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde TIR'ın altına giren aracın sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.