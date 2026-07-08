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TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Selim P. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

MALATYA'da TIR'a arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Selim P. ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen. Selim P.'nin kullandığı 06 EYF 054 plakalı otomobil, A.Y. idaresindeki 06 PUY 44 TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Selim P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç hurdaya dönerken, yaralı halde hastaneye sevk edilen otomobil sürücüsü Selim P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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