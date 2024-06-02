Malatya'da Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
Malatya'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan hüküm giyen K.D., durdurulan otobüste yakalanarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada ekipler, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan K.D.'yi tespit etti. Gözaltına alınan K.D., jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı.