Malatya'da Termosifon Patlaması Sonucu Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Malatya'da bir evin mutfağında bulunan elektrikli termosifonun patlaması sonucu yüzünden yaralanan S.Ö. isimli kadın, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Malatya'da termosifonunun patlaması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Orduzu Mahallesi Pehlivan Ömer Sokak'taki bir evin mutfağında bulunan elektrikli termosifonunun patlaması sonucu S.Ö. (40) yüzünden yaralandı.
Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.