Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Termosifon Patlaması Sonucu Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Malatya'da bir evin mutfağında bulunan elektrikli termosifonun patlaması sonucu yüzünden yaralanan S.Ö. isimli kadın, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Malatya'da termosifonunun patlaması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Orduzu Mahallesi Pehlivan Ömer Sokak'taki bir evin mutfağında bulunan elektrikli termosifonunun patlaması sonucu S.Ö. (40) yüzünden yaralandı.

Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Özal Malatya Ömer Kaza Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title