Malatya'da Tehlikeli Çatı Malzemeleri Kaldırıldı
Malatya'da ağır hasarlı binaların çevredekiler için tehlike oluşturabilecek çatı malzemeleri itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl meydana gelen depremlerde hasar alan binaların tehlike arz eden bölümlerini temizlemek için çalışma başlattı. İnönü Caddesi'ndeki binaların çatılarına itfaiye ekipleri müdahale ederek riskli kısımları söktü.
Malatya'da itfaiye ekipleri, ağır hasarlı binaların çevredekiler için tehlike oluşturabilecek çatı malzemelerini kaldırdı.
Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların sarkan ve tehlike arz eden bölümlerini kaldırmak için çalışma başlattı.
Kent merkezinde İnönü Caddesindeki binaların çatılarının, araç ve yayalar için tehlike oluşturacak kısımlarına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Görevliler, çatılara çıkarak riskli görülen kısımları söktü. Bazı binaların çatılarına ise itfaiye aracının merdiveni kullanılarak ulaşıldı.
Çalışma sırasında zabıta ekipleri caddede güvenlik tedbiri aldı.