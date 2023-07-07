Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında yandı
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Elazığ istikametinden Malatya'ya seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında yandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ istikametinden Malatya'ya seyir halindeki V.D. (53) yönetimindeki 44 LU 254 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu KYK yurdu önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Sürücünün içinden çıkmayı başardığı araç yanmaya başladı.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel