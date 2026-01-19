Haberler

Malatya'daki Sürgü Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Malatya'daki Sürgü Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Barajı, etkili olan soğuk hava sonrası buzla kaplandı. İlçedeki kar yağışının ardından oluşan bu doğal manzara, dron ile görüntülendi ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk havanın etkisiyle Sürgü Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve akarsular buz tuttu.

Yağışların ardından beyaza bürünen Sürgü Barajı'nın yüzeyi de buz tabakasıyla kaplandı.

Sürgü Barajı'ndaki kış manzarası dron ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Erdem Tüzün, barajdaki yüzeysel buzlanmanın güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

Bölgede soğuk havanın etkisini artırdığını dile getiren Tüzün, "Sürgü Barajı'nda bir doğa olayına denk geldik. Barajın tamamen buz tuttuğunu ve buzlarla kaplandığını gördük. Herkesi, bu muazzam doğa olayını yerinde görmeye bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü

Kül olan araçta sır ölüm! Ailesi tek ihtimal üzerinde duruyor
e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! Sistemden kaldırıldı
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü

Kül olan araçta sır ölüm! Ailesi tek ihtimal üzerinde duruyor
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü