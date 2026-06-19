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Malatya'da sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

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Malatya'nın Orduzu Mahallesi'nde gebe bir inek sulama havuzuna düştü. İtfaiye ekipleri, dalgıç ve iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu ineği kurtararak sahibine teslim etti. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Malatya'da sulama havuzuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Orduzu Mahallesi'nde Bayram Demir'e ait gebe bir inek sulama havuzuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havuza giren dalgıç itfaiyecilerin ineğin beline bağladığı halat, iş makinesiyle çekildi. İnek, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından düştüğü havuzdan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

İneğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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