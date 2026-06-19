Malatya'da sulama havuzuna düşen inek, halatla çıkarılıp kurtarıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sulama havuzuna düşen hamile inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla halatla çekilerek kurtarıldı.
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halatla çekilerek kurtarıldı.
Orduzu Mahallesi'nde bahçede otlayan inek, sulama havuzuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin dalgıç itfaiyecilerinin 2 saatlik çalışmasında, iş makinesiyle beline halat bağlanan inek, sulama havuzundan çıkarılıp kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan ineğin hamile olduğu öğrenildi.
Haber- Kamera: MALATYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı