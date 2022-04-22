Malatya'da suçüstü yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

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Malatya'da suçüstü yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da suçüstü yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'da ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, asayiş ve güvenliğin sağlanması yönünde çalışma yürüten polis ekipleri, ihbar üzerine Battalgazi Mahallesi'ndeki bir hırsızlığa müdahale etti.

Ekipler, ikametten hırsızlık yapan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

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