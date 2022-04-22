Malatya'da suçüstü yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, asayiş ve güvenliğin sağlanması yönünde çalışma yürüten polis ekipleri, ihbar üzerine Battalgazi Mahallesi'ndeki bir hırsızlığa müdahale etti.
Ekipler, ikametten hırsızlık yapan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel