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Malatya'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Güncel Haberler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çolakoğlu Mahallesi'nde bir bahçe içerisinde bulunan boş su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, derinliği yaklaşık 20 metre olan su kuyusuna halatla indi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan kedi, bakımlarının ardından doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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