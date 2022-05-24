Malatya'da su kesintisi uygulanacak - Haberler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içme suyu deposuna yapılacak bağlantı çalışmasından dolayı Alacakapı, Kemerköprü, Boran, Serintepe, Yeni Mahalle, Toygar, Kadıçayırı, Bahçelievler ve Hasırcılar mahallelerine yarın saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.