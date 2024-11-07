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Malatya'da Sonbahar Renkleriyle Kayısı Bahçeleri Görsel Şölen Sunuyor

Malatya'da Sonbahar Renkleriyle Kayısı Bahçeleri Görsel Şölen Sunuyor
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Malatya, 'dünyanın kayısı başkenti' olarak sonbaharın renkleriyle kayısı ağaçlarının güzelliğini gözler önüne seriyor. Dronla çekilen görüntülerde, 9 milyon kayısı ağacının oluşturduğu renk cümbüşü doğaseverlerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı ağaçları, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği kentte sonbaharla ağaçlarda oluşan güzel renkler dronla görüntülendi.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği Malatya ovasında kayısı ağaçları sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor.

Sarı renge bürünen bahçeler adeta doğal stüdyoyu andırırken, izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel
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