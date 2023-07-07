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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Malatya'da uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 135 gram esrar, 400 uyuşturucu hap ile 430 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, "sokak satıcıları"nın ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Operasyonda 1 kilo 135 gram esrar, 400 uyuşturucu hap ile 430 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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