Malatya'da meydana gelen trafik kazasında sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı ve 2'si polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Malatya'da sivil polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilçam Caddesi istikametinden gelen 06 YTH 44 plakalı otomobil ile Yusuf Özal Caddesi istikametinde gelen sivil ekip aracı kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan polis memurları K.D. ile F.O. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA