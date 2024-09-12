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Malatya'da silahlı kavga: Mağaza görevlisi ve müşteri yaralandı

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Malatya'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada mağaza görevlisi ve alışveriş yapan müşteri yaralandı. Olayın detayları ve yaşanan çatışma hakkında bilgiler verildi.

MALATYA'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada mağaza görevlisi ve alışveriş yapan müşteri yaralandı.

Olay, 14.30 sıralarında Şıkşık Mahallesi'nde meydana geldi. İki gurup arasında cadde üzerinde çıkan tartışmanın ardından taraflar yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada kurşunlardan ikisi mağaza görevlisi Mahmut Güler ve müşteri Meryem Güneş'in ayaklarına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mahmut Güler ve Meryem Güneş Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması ile olayın taraf ve şüphelilerinden biri yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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