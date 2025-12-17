Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sarıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Emrah B. ile İslam A. ve Bayram E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Emrah B., yanındaki tabanca ile İslam A. ve Bayram E.'ye ateş açtı. İslam A. ve Bayram E., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emrah B. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA