Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hanımınçiftliği Mahallesi'nde S.K, M.T, M.D, H.M.U. ile A.B, M.Y.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, A.B, M.Y.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.