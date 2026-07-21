Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, üç şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesinde aralarında husumet bulunan M.K. ile Ş.E, Y.M. ve H.M. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan M.K sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olaya ilişkin Ş.E, Y.M. ve H.M'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş