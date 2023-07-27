Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Orduzu Mahallesi Gelinciktepe mevkisinde bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, T.T. isimli kişi tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Orduzu Mahallesi Gelinciktepe mevkiSinde bir inşaatın şantiyesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle T.T. ile A.Ç.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesiyle yaralanan T.T, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için asayiş ekipleri çalışma başlattı.