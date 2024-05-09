Malatya'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 tüfek, 1 kılıç, 5 tabanca, 1 susturucu ile 4 kilo 276 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili A.B. ve E.S, gözaltına alındı.