Malatya'da sosyal medyada silah teşhiri yapan 56 şüpheli yakalandı

Malatya'da sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptıkları belirlenen 56 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, sosyal medya platformları ile kamuya açık alanlarda "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işleyerek toplumda korku ve endişe oluşturmaya yönelik silah teşhirinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 60 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 3 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 8 kesici alet, 93 fişek, 2 el telsizi ve 5 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.