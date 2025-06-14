Malatya'da Sıcak Havadan Bunalanlar Mesire Alanlarında Serinliyor

Malatya'da Sıcak Havadan Bunalanlar Mesire Alanlarında Serinliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar, hafta sonunu mesire ve piknik alanlarında geçirerek serinlemeyi tercih etti. Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşurken, bazıları gölet etrafında yürüyüş yaptı.

Malatya'da 35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarından bunalanlar, mesire alanlarında serinledi.

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Malatya'da vatandaşlar, hafta sonunu mesire ve piknik alanlarında geçirmeyi tercih etti.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturanlar, kameriyelerde ve ağaç gölgelerinde piknik yaptı.

Bazı vatandaşlar gölet etrafında yürüyüş yaparken bazıları ise ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih etti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?

İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.