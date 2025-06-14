Malatya'da Sıcak Havadan Bunalanlar Mesire Alanlarında Serinliyor
Malatya'da hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar, hafta sonunu mesire ve piknik alanlarında geçirerek serinlemeyi tercih etti. Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşurken, bazıları gölet etrafında yürüyüş yaptı.
Malatya'da 35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarından bunalanlar, mesire alanlarında serinledi.
Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Malatya'da vatandaşlar, hafta sonunu mesire ve piknik alanlarında geçirmeyi tercih etti.
Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturanlar, kameriyelerde ve ağaç gölgelerinde piknik yaptı.
Bazı vatandaşlar gölet etrafında yürüyüş yaparken bazıları ise ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih etti.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel