Malatya'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda otomobil kullanılmaz hale geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Malatya-Çelikhan kara yolu üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel