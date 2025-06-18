Malatya'da Şeyhler Mahallesi'ne İçme Suyu Hattı Döşendi

Malatya'da Şeyhler Mahallesi'ne İçme Suyu Hattı Döşendi
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Akçadağ ilçesindeki Şeyhler Mahallesi'ne 1900 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşeyerek içme suyu sıkıntısını giderdi. MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, depremin ardından altyapı sistemlerini güçlendirdiklerini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi'ne içme suyu hattı döşedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şeyhler Mahallesi'nde 1900 metre içme suyu hattı çalışmaları tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde içme suyu başta olmak üzere tüm altyapı hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Deprem sonrası oluşan ihtiyaçlara hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek altyapı sistemlerini güçlendirdiklerini belirten Çeçen, "Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi'nde de içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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