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Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Güncel Haberler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir genç sulama göletinde boğuldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir genç sulama göletinde boğuldu.

Orduzu Mahallesinde Gelinciktepe mevkiindeki sulama göletine serinlemek için giren Musa İşli (25), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım istedi.

Gölete giren bazı vatandaşlar, İşli'yi sudan çıkardı.

Musa İşli, gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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