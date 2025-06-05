Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı arifesinde yakınlarını kaybeden aileler şehitlik ve mezarlıklara akın etti. Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ile birlikte 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitirenlerin yakınları mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kaybettiği yakınlarının kabrini ziyaret eden Metin Yiğit, üzüntülü olduklarını belirterek, "Allah bir daha böyle bir afeti yaşatmasın bizlere. Çok zor günler yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik ve her bayram olduğu gibi bu bayrama da bir yanımız eksik, buruk giriyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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