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Malatya'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Malatya'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar ile Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin ( Tusaş ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar ile Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kernek Karagözlüler Camisi bahçesinde cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ile Gazze'de devam eden soykırıma tepki gösterdi.

Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Bilal Karaduman, Filistin ve Lübnan direnişi karşısında rezil olan siyonist İsrail rejimi güçlerinin içerisinde bulunduğu durumun acısını sivillerden çıkardığını belirtti.

Gazze'nin Cibaliye bölgesinde yeni bir vahşete imza atan İsrail'in 150'ye aşkın Filistinliyi şehit ettiğini belirten Karaduman, şöyle devam etti:

"Bugün Gazze ve Lübnan'da soykırım ateşi yakan siyonizmin üzerine beton dökülmedikçe söz konusu ateş İslam coğrafyasının tamamına yayılacaktır. Bizler siyonizmin kökünü kurutmaya yeminli Anadolu insanları olarak belirtiyoruz ki Gazze soykırımının henüz başında Netanyahu'nun anlayacağı tek dil güçtür. PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi her fırsatta kana bulamaya yeltenen, daha dün Ankara'da TUSAŞ'ta kardeşlerimizi şehit eden siyonist bağlantının sahiplerinin anlayacağı tek dil güçtür. Bu bağlamda başta kendi ülkemizin yöneticileri olmak üzere tüm İslam ülkelerinin liderlerinden bir an evvel İsrail rejimine karşı harekete geçmelerini istiyoruz."

Açıklamanın ardından TUSAŞ'a yapılan terör saldırında şehit olanlar ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: AA / Mehmet Turan Çiğdem - Güncel

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