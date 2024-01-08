Malatya'da şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Malatya'da kendisini askeri personel olarak tanıtan A.A'nın, şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, iş ayarlama, şehit ailelerinin evinde şehide özel oda hazırlama ve ev tadilatı gibi vaatlerle para alarak dolandırma gerçekleştirdiği iddia ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla zanlı gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Malatya'da şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtan A.A'nın kentteki şehit yakınlarını, "iş ayarlama, şehit ailelerinin evinde şehide özel oda hazırlama ve şehit ailelerinin evininin tadilatını yapma" gibi vaatlerle para alarak dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.