Malatya'da şarampole devrilen UTV'nin sürücüsü öldü
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen arazi aracı UTV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen arazi aracı UTV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hakan Bozbey (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen UTV, Karadere Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bozbey'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bozbey'in cenazesi, Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA