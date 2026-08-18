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Malatya'da İşçi Konteynerinde Yangın

Malatya'da İşçi Konteynerinde Yangın
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Yangın, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Polis çevre güvenliği alırken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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